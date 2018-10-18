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Trump’ın faiz takiyesi

ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) çok hızlı faiz artırdığını belirterek, “Fed benim için en büyük tehdit” dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:32
Trump’ın faiz takiyesi

Dolar üzerinden Türkiye’ye operasyon çeken, ticaret savaşları ile dünyaya meydan okuyan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) çok hızlı faiz artırdığını belirterek, “Fed benim için en büyük tehdit” dedi.

"Powell'in yaptıklarından memnun değilim"

Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business’a verdiği mülakatta, Fed’e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, “Fed faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla (Fed Başkanı Powell) konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı” ifadelerini kullandı.

Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve Fed’in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek, “Fed benim için en büyük tehdit” değerlendirmesini yaptı.

Danışıklı dövüş mü?

Bu görüşler, ABD Başkanı Trump’ın göreve gelmesinden bu yana 6 kez faiz artıran Fed’e yönelik ilk eleştirileri değil. Trump, geçen hafta “Fed’in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi” ifadesini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:32
  1. ticaret savaşları
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Amerikan Merkez Bankası (FED)
  4. Fox Business
  5. Fed Başkanı Jerome Powell

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