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Trezeguet için resmi mesaj!

Kasımpaşalı Trezeguet için mavi-beyazlılardan transfer açıklaması geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Trezeguet için resmi mesaj!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, beIn Sports'a yaptığı açıklamada golcü yıldızın mavi-beyazlı ekipte kalmak istediğini belirtti ve "Trezeguet Kasımpaşa'da kalmak istiyor, biz de devam etmek istiyoruz. Spekülasyonlar çıkarıldı, bir yere gideceğini zannetmiyorum. Menajerler teklif var diye aklını çelmeye çalışıyor. Bunlar Türkiye'ye de zarar veriyor." dedi. 

23 yaşındaki Mısırlı golcü, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır Milli takımı ile forma giymiş, gol bulamamasına karşın oynadığı başarılı futbolla taliplerini çoğaltmıştı. 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
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