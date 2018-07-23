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Transferi zora girdi! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Denayer, Manchester City'in ABD kampında gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:47
Transferi zora girdi! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, ABD kampına davet ettiği ve Borussia Dortmund ile oynanan maçta 45 dakika şans verdiği Jason Denayer hakkında kısa bir açıklama yaptı: “Dortmund maçında sahada çok güzel şeyler gördüm. Luke Bolton bugün ilk kez sağda oynadı. Sancho girdiği mücadeleleri kazandı. Douglas Luiz ilk kez bizimleydi. Jason Denayer iyiydi. Hem sağ ayaklı hem de solda oynayabilen bir oyuncu.” (Güneş)

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 01:47
  1. Galatasaray
  2. JASON DENAYER
  3. Manchester City

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