Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Muğla'da traktörün altında kalan 81 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Muğla-Milas'ta traktörün altında kalan 81 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.
Akyol Mahallesi'ndeki tarlasında çift sürerken traktörden düşen sürücü İsmail Konuk, aracın altında kaldı.
Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Konuk'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.