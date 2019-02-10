0553 313 94 23

Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti

- Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini 7 maça çıkardı- Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti- Bordo-mavili futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi

10 Şubat 2019 Pazar 21:45
Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor'un, İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016'da Galatasaray ile yaptığı maçta 1-0'lık skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon "Üç büyükler" karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından ise 2-2'lik sonuçla dönmüştü.


- İkinci yarıda 8 puan kaybetti


Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.

İkinci yarının ilk iki haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.

Türk Telekom Stadı'ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.


- Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki


Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.

Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.


- Rodallega'dan 11. gol


Trabzonspor'un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı.

Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:45
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Galibiyet
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    1. Türkiye Rusya'dan kırmızı et alacak!
    2. Uluslararası Aba Güreşi Barış..
    3. "Bizim ittifakımız milletledir,..
    4. Göktuğ Ergin, dünyada yılın antrenörü..
    5. Trabzonspor isyanda! Hakeme büyük..
    6. Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet..
    7. "Örtülü bir ittifak değil karşımızda..
    8. Küpe çiçeğinin bakımı nasıl olmalıdır?
    9. Galatasaray, zirve ile puan farkını..
    10. Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    11. Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin..
    12. Çin, mahkumların organlarını zorla..
    13. Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan..
    14. ABD'de kriz devam ediyor! Hükümet..
    15. Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga
    16. İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye..
    17. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    18. Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi:..
    19. Manchester City'den farklı galibiyet
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var