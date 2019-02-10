Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti
- Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek, üç büyük rakibi karşısında İstanbul'da galibiyet hasretini 7 maça çıkardı- Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti- Bordo-mavili futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi10 Şubat 2019 Pazar 21:45
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor'un, İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016'da Galatasaray ile yaptığı maçta 1-0'lık skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.
Trabzonspor, bu sezon "Üç büyükler" karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından ise 2-2'lik sonuçla dönmüştü.
- İkinci yarıda 8 puan kaybetti
Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.
İkinci yarının ilk iki haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.
Türk Telekom Stadı'ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.
- Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki
Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.
Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.
- Rodallega'dan 11. gol
Trabzonspor'un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı.
Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.
YORUM YAZ