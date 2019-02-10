Trabzonspor'un İstanbul'da galibiyet hasreti devam etti





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen Trabzonspor'un, İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden bordo-mavili ekibin, deplasmanda "Üç büyükler" karşısındaki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

İstanbul'da "Üç büyükler" karşısındaki son galibiyetini 22 Ekim 2016'da Galatasaray ile yaptığı maçta 1-0'lık skorla alan Trabzonspor, daha sonraki 7 mücadelede 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor, bu sezon "Üç büyükler" karşısında ise ilk yenilgisini aldı. Sezonun ilk yarısında iç sahada Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından ise 2-2'lik sonuçla dönmüştü.





- İkinci yarıda 8 puan kaybetti





Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan Trabzonspor, 4 maçta 8 puan kaybetti.

İkinci yarının ilk iki haftasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup olup Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti.

Türk Telekom Stadı'ndan da istediği sonuçla ayrılamayan Trabzonspor, 33 puanda kaldı ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.





- Trabzonspor'dan hakem kararlarına tepki





Trabzonsporlu futbolcular, kararları nedeniyle maçın hakemi Ümit Öztürk'e tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray'ın kazandığı penaltıya itiraz eden bordo-mavililer, pozisyonun hem ofsayt olduğunu hem de faul olmadığını savundu. Ümit Öztürk, VAR odasından bir uyarı gelmediği için pozisyonu incelemedi ve kararını değiştirmedi.

Müsabakanın ikinci yarısında Trabzonsporlu futbolcuların skorun 3-1 olduğu sırada penaltı beklediği pozisyonu hakem Ümit Öztürk devam ettirdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan inceleyen Öztürk, kararını değiştirmedi.





- Rodallega'dan 11. gol





Trabzonspor'un Kolombiyalı santrforu Hugo Rodallega, bu sezon Süper Lig'de 11. golünü attı.

Galatasaray filelerini 30. dakikada havalandıran Rodallega, takımı adına 11. Süper Lig golünü kaydetti.