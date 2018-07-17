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Trabzonspor'dan tek gollü hazırlık

Trabzonspor, hazırlık maçında Hırvatistan ekibi Lokomotiva Zegreb'i 1-0 yendi.

17 Temmuz 2018 Salı 21:34
Trabzonspor'dan tek gollü hazırlık

Trabzonspor, Slovenya'daki ikinci hazırlık maçını Hırvatistan Liginde geçtiğimiz sezon 5. sırada bitiren Lokomotiva Zagreb takımıyla yaptı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyuna giren Sheydaev takımını öne geçiren golü atarken, Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Trabzonspor sahaya şu 11 ile çıktı: 

Onur, Pereira, Hüseyin Türkmen (Yüksel Şişman dk. 77), Mustafa Akbaş (Onazi dk. 67) , Novak (Ibanez dk. 61), Murat Cem Akpınar (Cafer dk. 53), Kucka, Yusuf Yazıcı (Sheydaev dk. 67), Olcay Şahan (Alihan dk. 61), Abdulkadir Parmak (Ahmet Hakan dk. 84), Rodallega (Muhammet Beşir dk. 72) 

Bordo-mavililerin rakibi Lokomotiva Zagreb ise sahaya; Ivo Grbic (Hendija), Mario Musa (Krajinovic dk. 67), Toni Datkovic (Bozic dk. 69), Denis Kolinger, Ante Majstorovic (Somoljo), Luka Ivanusec (Halilovic dk. 70), Lırım Kastratı (Hujber dk. 67), Neven Djurasek, Fran Karacic (Rozman dk. 69), Dejan Radonjic (Jakıc dk. 38), Matko Babic (Kolega dk. 69) 

Trabzonspor ile Lokomotiva Zegreb arasında oynanan maça bordo-mavili takımı etkili başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman, as kadroya yakın isimlerden kurduğu bir takım ile rakibi karşısına çıktı. Maçın ilk bölümlerinde bordo-mavili takım Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Kucka ve Rodellaga ile rakip kalede etkili oldu. Maçın başlarında Kucka'nın kafası direkten döndü. İlk yarıda ise iki takım da dengeli bir oyun ortaya koydu. 

Gol Sheydaev'den geldi 
Trabzonspor'da galibiyet golü 75. dakikada Sheydeaev'in ayağından geldi. Kaleci Hendija'nın kısa düşen pasını önüne alan golcü oyuncu düzgün bir vuruşla takımının galibiyet golünü attı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:34
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