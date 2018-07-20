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Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı

Karadeniz ekibi Trabzonspor, 2018 Dünya Kupası'nda İran formasıyla mücadele eden Vahid Amiri'yi kadrosuna kattı.

20 Temmuz 2018 Cuma 22:25
Trabzonspor, yıldız oyuncuyla anlaştı

Uzun süredir transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi, Trabzon'a getirdi. Oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçiren ve anlaşma sağlayan bordo-mavili ekip, 2 yıllık anlaşmaya vardı.

"BONSERVİS BEDELİ ÖDEMEYECEĞİZ"

İranlı kanat oyuncusunu Amiri'yi Trabzon'a getirdiklerini belirten Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu hazırlıklarına özel bir hoca eşliğinde Trabzon'da devam edecek. Takım 24 Temmuz'da Trabzon'a dönüyor. Amiri takımla çalışmalara burada başlayacak. Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile yer alan ve takımı Persepolis'in düzenli formasını giydiği bir oyuncu. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesi bittiği için bir bonservis bedeli ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

VAHİD AMİRİ KİMDİR?

İran'ın Persepolis takımında oynayan ve İran Milli Takımı'yla Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da boy gösteren 30 yaşındaki Amiri, İran dışına ilk kez çıkacak. İranlı futbolcu geçtiğimiz sezon Persepolis formasıyla 26 maçta 2 gol atarken 7 golünde hazırlayıcısı oldu.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 22:25
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