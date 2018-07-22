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Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu

Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini'nin kulübü Esteghlal'daki serbest kalma maddesinin kullanıldığını ve oyuncuyla sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:39
Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu

Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamada, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 17:39
  1. Trabzonspor
  2. Seyedmajid Hosseini

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