Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu

Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamada, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.