Trabzonspor yeni transferini resmen duyurdu
Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Hosseini'nin kulübü Esteghlal'daki serbest kalma maddesinin kullanıldığını ve oyuncuyla sözleşme konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.22 Temmuz 2018 Pazar 17:39
Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamada, "Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal FC ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal FC'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
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