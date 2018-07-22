Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Vahid Amiri'n ardından Majid Hosseini'ye...

VAHİD Amiri’ye imzayı attıran Trabzonspor, hız kesmiyor. Bordo-Mavililer daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları İranlı stoper Majid Hosseini’yi dün İstanbul’a getirdi. Bugün Trabzon’a geçecek olan Hosseini’nin yapılacak son görüşmelerin ardından pürüz çıkmaması durumunda 3 yıllık imza atması bekleniyor. Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, “Oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağımız görüşme durumuna göre belli olacak” dedi. Bu arada Trabzon, Hoffenheim’da forma giyen stoper Ermin Bicakcic ile de anlaşma sağladı.