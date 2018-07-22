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Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Vahid Amiri'n ardından Majid Hosseini'ye...

Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:35
Trabzonspor transferde hız kesmiyor! Vahid Amiri'n ardından Majid Hosseini'ye...

VAHİD Amiri’ye imzayı attıran Trabzonspor, hız  kesmiyor.  Bordo-Mavililer daha önce prensipte anlaşmaya vardıkları İranlı stoper Majid Hosseini’yi dün İstanbul’a getirdi. Bugün Trabzon’a geçecek olan Hosseini’nin yapılacak son görüşmelerin ardından pürüz çıkmaması durumunda 3 yıllık imza atması bekleniyor.  Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, “Oyuncuyla anlaşıp anlaşmayacağımız görüşme durumuna göre belli olacak” dedi. Bu arada Trabzon, Hoffenheim’da forma giyen stoper Ermin Bicakcic ile de anlaşma sağladı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 13:35
  1. İstanbul
  2. Trabzonspor
  3. Majid Hosseini
  4. Vahid Amiri

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