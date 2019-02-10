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Trabzonspor isyanda! Hakeme büyük tepki var

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının 54. dakikasında konuk ekip penaltı bekledi. Maçın hakemi Ümit Öztürk, pozisyonu VAR'dan izleyip devam kararı verdi.

10 Şubat 2019 Pazar 21:47
Trabzonspor isyanda! Hakeme büyük tepki var

Galatasaray - Trabzonspor maçının 54. dakikasında Trabzonspor penaltı bekledi. Pozisyonu VAR'dan izleyen Ümit Öztürk, devam kararı verdi.

Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında 54. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. 54. dakikada Caleb Ekuban ile Marcao'nun girdiği ikili mücadelede Ekuban yerde kaldı.

VAR pozisyonunu izledi

Maçın hakemi Ümit Öztürk, oyunu durdurup VAR ekranlarından pozisyonu izledi. Pozisyonun tekrarını izleyen Öztürk, devam kararı verdi.

Ümit Öztürk'ün kararının ardından Trabzonspor futbolcuları ve teknik heyet, yoğun itirazlarda bulundular.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 21:47
  1. Trabzonspor
  2. Galatasaray

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