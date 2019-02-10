Trabzonspor Başkanı'ndan akıl almaz benzetme: Bugün Trabzonspor Çanakkale'deki gibi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 kaybedilen maçın ardından hakem Ümit Öztürk'ü hedef gösteren çok sert açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun, futbol oyununu Çanakkale Savaşı'na benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Trabzon Lisesi 105 yıl önce 1915'te Çanakkale'ye öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlerin kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti, düşmanın şekil değiştirdiğini ve Türk gençlerinin yine katledildiğini görüyoruz. Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi. Biz bir şey yapmayacağız, oynadığımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Herkesin gördüğü bir şey için bir şey yapmayacağız.

"Allah bize haram tek puan..."

Aradan 105 sene geçti, sadece düşman şekil değiştirdi. Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz. O düdüğü çalacaksa adaletli şekilde çalsın. Allah değil bize haram tek puan, değil tek gol, haram tek vuruş nasip etmesin. Oyuncularımızın bazıları hala lise yaşında. Galatasaray'ı kutluyorum galibiyetinden dolayı. Bu futbol. Her sonuç alınabilir ama bırakın futbol oynayalım. Bu oyuncuların hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağır olur. Biz çıkıp bu futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.