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Trabzonspor Başkanı'ndan akıl almaz benzetme: Bugün Trabzonspor Çanakkale'deki gibi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Trabzonspor'un çocukları Çanakkale'deki gibi katledildi" sözleri büyük tepkilere neden oldu. Ağaoğlu, futbol oyununu milli bir zaferimize benzetmesi, şehitlerimize saygısızlık olarak nitelendirildi.

10 Şubat 2019 Pazar 22:40
Trabzonspor Başkanı'ndan akıl almaz benzetme: Bugün Trabzonspor Çanakkale'deki gibi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 kaybedilen maçın ardından hakem Ümit Öztürk'ü hedef gösteren çok sert açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun, futbol oyununu Çanakkale Savaşı'na benzetmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Trabzon Lisesi 105 yıl önce 1915'te Çanakkale'ye öğrencilerini gönderdi. O yıl mezun verilmedi. Emperyalist güçlerin kurşunlarıyla şehit oldular. Aradan 105 sene geçti, düşmanın şekil değiştirdiğini ve Türk gençlerinin yine katledildiğini görüyoruz. Trabzon'un 18, 19 yaşındaki çocukları yine dış güçler tarafından katledildi. Biz bir şey yapmayacağız, oynadığımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Herkesin gördüğü bir şey için bir şey yapmayacağız.

"Allah bize haram tek puan..."

Aradan 105 sene geçti, sadece düşman şekil değiştirdi. Türk futbolunu bu şekilde değiştiremeyiz. O düdüğü çalacaksa adaletli şekilde çalsın. Allah değil bize haram tek puan, değil tek gol, haram tek vuruş nasip etmesin. Oyuncularımızın bazıları hala lise yaşında. Galatasaray'ı kutluyorum galibiyetinden dolayı. Bu futbol. Her sonuç alınabilir ama bırakın futbol oynayalım. Bu oyuncuların hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Bedeli çok ağır olur. Biz çıkıp bu futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz.

 

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 22:40
  1. Çanakkale
  2. Ahmet Ağaoğlu
  3. Trabzonspor

YORUM YAZ

  • Güngör DemirGüngör Demir5 dk önce
    Altına imza atılacak sözlemişİstanbul un baronlarına ne zaman köle oldun Akit. Aksini mi unuttun yoksa köle mi oldun
  • Necmittin karaNecmittin kara5 dk önce
    Çanakkale nedir?maç mıdır,kimle kim arasındadır!.bu futbol spor olmaktan çoktan çıkmış rantiye ve,,,olmuş.spor yorumcularına özel tv lere karışmam ama trt bile yüzbinlerce tl para ödüyor,buna bir NOKTA koymalı derim.çığırından iş çıkıyor sanırım.çanakkaıe ruhu bizi birleştirir ve ayakta tutar,maçlar spor olmalı yoksa yıkar..
  • ÖmerÖmer5 dk önce
    Böyle devam edilsin.. Haksız yandaş görür kör kararlar devam etsin... Hele birde televizyonlarda ülkede 3 takım var başka takım yokmuş gibi bunlar konuşulsun yanlış transferlerle milyon dolar veya avrolar saçılsın.. Önceden kızıyordum ama şimdi yok iyi oluyo herşerde vardır bir hayır ya bundada var bir hayır nemi insanlar futboldan soğuyor uzaklaşıyor artık futbolla maçla işim olmaz diyor boşuna zaman kaybı olarak görüyor... Böyle devam tff ve hakemler yalan yanlış kararlara devam.. Bu hakemleri tff yönetimini ödüllendirin...
  • RİZEMASİRİZEMASİ8 dk önce
    Bu ne saçmalıyor. 250 bin şehidimizle , yediği 3 golü bir olduğunu gören zavallı. Futbol u, tuttuğu takımı ilahlaştırırsan bunun gibi küfre gidersin. Acaba hiç Çanakkale şehitliğine gitmişmi.
  • Mehmet Muhdi AkkoyunMehmet Muhdi Akkoyun12 dk önce
    Galatasaray şampiyon olursa nasıl sevinecek merak ediyorum
  • mehmet önenmehmet önen14 dk önce
    Akil almaz benzetmeler.Herseyin b.kunu cikartmak zorundamisiniz
  • EnesEnes19 dk önce
    Bu da nedediği bilmiyor

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