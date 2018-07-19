Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 20 milyon doları reddettik

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trtspor'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu'nun gündeme damga vuracak açıklaması ise genç oyuncu Abdülkadir'e Benfica'nın yaptığı 20 milyon doalrlık teklifi reddettiklerini söylemesiydi.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde.

Yüzde 10'un üzerinde borçlanma Genel Kurul onayına tabi olacak. Bütçenin kontrolünü tamamen Genel Kurul'a bıraktık. Menajerlere olan borcumuz kur artışıyla 67 milyon TL oldu. Yönetici cebi kulübün kasası, kulübün kasası da yöneticinin cebi değildir. Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız. Bir futbol kulübü gelirini gayrimenkul satışından değil, futbolcu satışından sağlamalı.

Tesislerdeki yatakhanede ben 3 gece üst üste kalamam ama futbolcular orada konaklamak zorunda kalıyor.

"29 MİLYON DOLARI REDDETTİK"

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek. Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik.

Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz.

"SÜPER LİG LİSANSI ALAMIYORDUK"

Dün akşam 17.00'ye kadar borçlar ödenmeseydi Trabzonspor, Süper Lig'de oynamak için lisans alamıyordu. Profesynel kadronun maliyetini 23 milyon avroya düşürdük.

3 ay içinde yaptıklarımızı kamuoyuna yeteri kadar anlatamadık. Ahmet Ağaoğlu'nu Ahmet Ağaoğlu yapan Trabzonspor Kulübü'dür, Allah'a şükür ki böyle zor bir dönemde göreve geldik.