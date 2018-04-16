Trabzon'da genç yıldız korkuttu!
Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, tansiyonunun düşmesinin ardından oyundan alındı.16 Nisan 2018 Pazartesi 22:10
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Osmanlıspor ile oynanan deplasman maçında korkuttu.
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü.
Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı.
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
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