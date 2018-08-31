Toz alerjisi nasıl geçer?

Toz alerjisi, pek çok insanın ciddi şekilde etkilendiği bir alerji türüdür. Toz içinde bulunan polen, böcek ve akarların dışkılarına ve partiküllere karşı vücudun aşırı tepki vermesi ile oluşur. Toz alerjisi olan bir insansanız, evinizde sürekli hijyenik temizlik yapılmalıdır ve halı dahil olmak üzere toz tutan eşyalardan uzak durulmalıdır.

TOZ ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Toz alerjisinde, tozun değdiği yerde veya tüm vücutta belirtiler meydana gelebilir. Bu durum kişiden kişiye değişir, fakat en fazla solunum yolunda ya da ciltte belirtiler oluşur. Hapşırma, öksürme, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, göz kızarması, göz sulanması, göz kaşıntısı, burun kaşıntısı, baş ağrısı, boğazda iltihap, seste kısıklık, cilt kuruluğu, ciltte kızarık döküntüler ve şişmeler başlıca toz alerjisi belirtileridir. Toz alerjisinin çok etkilediği durumlarda, nefes darlığı, göğüste baskı ve baygınlık meydana gelebilir. Bu durumda hemen ilaç alınmalı ve acilen hastaneye gidilmelidir.

TOZ ALERJİSİ NEDEN OLUR?

Alerjilerin çoğunda bir etken madde vardır. Bu madde vücuda girdiğinde vücut hemen onu atmak için çalışmaya başlar. Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin alerjenlere verdiği aşırı tepkilerdir. Toz alerjisinde, bağışıklık sistemi tozun içinde olan görülmeyen organiklere karşı tepki vermektedir. Toz alerjisinde polen, deri döküntüleri ile beslenen mite dışkısı, böcek salgıları ve dışkıları, küfe karşı oluşmaktadır.

TOZ ALERJİSİ NASIL GEÇER?

Alerjilerin hepsinde tek tedavi yöntemi vardır. Alerjenlerden uzak durmak gereklidir. Alerji yapan şey toz ise, tozlu ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmak gereklidir.

Yatak odanızda halı bulundurmamak,

Tüylü kumaşlardan ve battaniyelerden uzak durmak,

Yatak ve yastıklar her 3 yılda bir yenilenmeli, anti alerjik olanlar tercih edilmelidir,

Süpürge çok kuvvetli olmalı ve ev hemen her gün detaylı süpürülmelidir,

2-3 günde 1 defa yastık kılıfı ve nevresimler değişmelidir,

Odada nem oranı düşük olmalı ve mümkün olduğunca kuru olmalıdır,

Evcil hayvan beslenmemelidir, eğer besleniyorsa mümkün olduğunca uzak durulmalı, yatak odasına alınmamalıdır,

Evin bir noktasında küf varsa mutlaka önlem alınmalıdır.

Tüm bu önlemlere rağmen toz alerjisi devam ediyorsa ilaç tedavisi yapılır.

Antihistaminler; bağışıklığı yatıştırır, hapşırma, sulanma, burun akıntısı ve kaşıntının önüne geçer.

Dekonjestan ilaçlar; burun tıkanıklığına iyi gelir,

Kortikosteroidler; solunum yolu iltihaplarına iyi gelir.

İnmünoterapi, şiddetli toz alerjisinde kullanılır. Doktor kontrolünde yavaş dozlarla alerjen madde hastaya verilerek bağışıklık alerjene alıştırılır.