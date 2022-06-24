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Otomotiv Toyota'dan şok eden açıklama: O arabaları sakın kullanmayın, biniyorsanız hemen inin
Otomotiv

Toyota'dan şok eden açıklama: O arabaları sakın kullanmayın, biniyorsanız hemen inin

Japon otomotiv şirketi Toyota, 2 bin 700 elektrikli bZ4X crossover aracını kaza riski oluşturma tehlikesi nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 10:42:00 -
Toyota'dan şok eden açıklama: O arabaları sakın kullanmayın, biniyorsanız hemen inin

Toyota, gevşeyebilecek bijon cıvataları nedeniyle dünya çapında 2 bin 700 elektrikli bZ4X crossover aracını geri çağırıyor. Toyota yetkililerinin yaptığı açıklamada, 'Çare bulunana kadar kimse bu araçları kullanmamalı' dedi.

Toyota Motor Corp. yaptığı açıklamada, nedenin hala araştırıldığını, ancak tüm tekerleğin yerinden çıkarak kaza riski oluşturabileceğini söyledi.

Şirket yaptığı açıklamada, "Çare bulunana kadar kimse bu araçları kullanmamalı" dedi.

Toyota'ya göre, en son geri çağırmaya konu olan araçlardan yaklaşık 2 bin 200'ü Avrupa, 270'i Kuzey Amerika, 112'si Japonya ve 60'ı Asya'nın geri kalanına gönderildi.

Toyota'nın geri çağırdığı araç modelinin Mart ve Haziran ayları arasında üretildiği bildirildi.

Toyota elektrikli araç planı

Yaklaşık iki ay önce satışa sunulan bZ4X, Toyota'nın elektrikli ürün yelpazesini güçlendirme planlarında önemli bir model.

Toyota, 2030 yılına kadar 30 EV modeline sahip olmayı ve o yıl dünya çapında 3,5 milyon elektrikli araç satmayı planlıyor.

Toyota ayrıca bu tür hedeflere ulaşmak için pil araştırma ve geliştirmeye 2 trilyon yen (17,6 milyar dolar) yatırım yapıyor.

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