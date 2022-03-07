Toyota Proace City almanın tam zamanı

2021 ve 2022 model Toyota Proace City ve Proace City Cargo ticari araçlarda 80 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranıyla tüm Toyota Plazalarda yeni sahiplerini bekliyor olacak. 2022 model Toyota Proace City 391 bin 650 TL’den, Proace City Cargo ise kampanyaya özel 276 bin 050 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Toyota Professional aile üyesi Yenilenen Hilux’lar da satışlarına devam ediyor.

Öte yandan; Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. önceden planlandığı üzere 7-12 Mart 2022 tarihleri arasında yarı iletken (çip) parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.