Toyota Bahar Bakımı Kampanyası çok avantajlı

Toyota sahiplerinin araçlarının bakımlarını indirimli olarak yaptırmaları için düzenlenen “İlkbahar Servis Kampanyası” 16 Nisan’a kadar sürecek. Toyota plazalardaki kampanyada fren balata ve diskleri, silecekler, amortisörler ile debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak sunulacak. Fırsatlarla dolu kampanya çerçevesinde, 3 yaş ve üzeri Toyota modellerinde Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresinde yüzde 20 indirim sağlanırken bakım işçiliğinde de yüzde 30’luk indirim yer alacak.