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Tost makinesinde waffle

Evde waffle makinesi yoksa üzülmeyin! Çünkü tost makinesi ile de yapılabilir. Nasıl mı? İşte evde tost makinesi ile waffle yapımı...

30 Ekim 2018 Salı 18:52
Tost makinesinde waffle

MALZEMELER

2 yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay kaşığı tuz

1.5 su bardağı un

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI

Malzemeleri karıştırın hafif akıcı kıvamda bir hamur olacaktır. Tost makinesini fırça ile yağlayın, kızdırın, waffle hamurundan küçük bir kepçe dökün, iki tane bu şekilde sığıyor tost makinesini kapatın ve bastırın bir kaç dakika açmayın, tost makinesine yapışmadığını görünce pişen hamuru çevirip bir iki dakika daha pişirin. Sıcakken ikiye katlayıp öyle soğutabilirsiniz ya da olduğu gibi bırakabilirsiniz. Pişen waffle hamurlarının içine muz çilek mevsimine göre elma kivi portakal ne isterseniz koyup dondurma ve çikolata ile servis edebilirsiniz. Çikolata sosu için tablet çikolatayı küçük bir buzdolabı poşetine koyup ağzını düğümlüyorum mikrodalgada 1 dakika kadar eritip poşeti köşesinden delip waffle süslenir.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 18:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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