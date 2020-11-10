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Aktüel Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi
Aktüel

Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 04:54:47 -
Tokyo Büyükelçiliğinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

TOKYO (AA) - Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ataşeler, Türk toplumunun temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Mercan, vefatının 82. yılında Atatürk'ü saygıyla andı.

Mercan, “İstiklal mücadelesindeki üstün askeri yönetimi, kararlı duruşu, mümtaz liderliği, devlet adamlığı ve aydın diplomatlığı tarih sahnesinde yerini almıştır.” dedi.

Atatürk’ün halkını kazanarak yönetip yönlendirdiğini belirten Mercan, “Cumhuriyet'in inşa sürecinde daima ileriye bakmış ve ileriye yürümüştür. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinin önemi bu çağın yaşadığı krizler karşısında ortadadır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Merthan Dündar’ın “Atatürk'ün Japonya ile temasları” konulu video sunumu izletildi.

Programda, Japonya’da yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk’ün anısına sunduğu video mesajları yayımlandı.


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