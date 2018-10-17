THY- Euroleague
0553 313 94 23

TOKİ'ye borcu olanlar dikkat! Son 2 gün

TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular 19 Ekim Cuma günü itibariyle bitecek.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:36
TOKİ'ye borcu olanlar dikkat! Son 2 gün

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

Vatandaşların kampanyaya gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 24 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. Kampanyamızdan şu ana kadar 9 bin 870 vatandaşımız yararlanarak 427 Milyon 427 bin liralık borç bakiyesini kapattı" ifadelerini kullandı.

Yastık altından 397 milyon çıktı

İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 97sinin 379 milyon liralık borcunu banka kredisi kullanmadan kapattığını ifade eden Turan, "Kampanaya katılan vatandaşlarımızın yastık altı diye tabir ettiğimiz kişisel tasarruflar ile borçlarını kapatması sektörümüz açısından önemli bir gelişmedir. Ayrıca vatandaşlarımız yastık altından çıkardığı paralar da ekonomiye yeni bir katkı olmuştur" diye konuştu.

Esnek ödeme ile 37 milyonluk borç kapatıldı

Bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, "Yüzde 24 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanıyor. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 37 milyon 665 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyamızdan faydalandı" dedi.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yeri sahiplerinin yararlanabildiğini belirten Turan, Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmedi. İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerimizdeki konut ve iş yeri alıcıları başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:36
  1. Toplu Konut İdaresi
  2. Ergün Turan
  3. TOKİ borcu ödemesi
  4. TOKİ borcu kapatma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    1170 nüfus memuru alımı yapılacak! Nüfus memur alım başvuruları ne zaman başlayacak?
    1. 1170 nüfus memuru alımı yapılacak!..
    2. Brunson davasına bakan savcıdan flaş..
    3. Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. Bir ülkeye daha kimlikle seyahat..
    5. Sadr'dan Trump'a "Sen firavunsun”
    6. Arap ülkelerinden Suudilere destek!
    7. Tecavüz edip öldürdüğü kızın babasının..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım:..
    9. Sadiku: Mustafa Denizli enerji getirdi
    10. Michael Frey'den Erzurumspor açıklaması!
    11. Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile görüştü
    12. Barcelona resmen duyurdu! 'Arda..
    13. HDP %65 almıştı... Nihat Hatipoğlu AK..
    14. 'Tüm servetini kaybetti' denilmişti!..
    15. Niyetçiyi tokat attığı için öldürmüş!..
    16. ÖSYM KPSS ortaöğretim sonuçları ne..
    17. Bahçeli, il başkanlarını toplayacak
    18. Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara..
    19. Arda'ya bir şok daha! "Şikayetçiyim"
    20. Başkan Erdoğan'dan sürpriz karar! Yeni..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...