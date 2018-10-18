TOKİ’nin indirim kampanyasında son gün yarın

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği yüzde 24 indirim kampanyasına başvurular, yarın sona erecek. TOKİ Başkanı Ergün Turan, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, cuma gününe kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirtti. Turan, “Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak” uyarısında bulundu. Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğini ifade etti.