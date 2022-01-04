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Otomotiv TOGG'dan Sedan sürprizi... Görüntüleri ortaya çıktı
Otomotiv

TOGG'dan Sedan sürprizi... Görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin heyecanla beklenen yerli otomobili TOGG'un "Sedan" modelinin görüntüleri sızdırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 21:09:00 -

Türkiye'nin yerli ve milli imkanları ile geliştirdiği otomobil, seri üretim için gün sayarken model çeşitlendirme çalışmaları da sürüyor. SUV olarak duyurulan ilk modelin ardından şirket Sedan modeli için de harekete geçti.

Yerli otomobil markası TOGG, seri üretim için gün sayıyor. SUV olarak duyurulan ilk modelin ardından TOGG, sedan için harekete geçti.

Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yayılmanan bir videoda yerli otomobilin yeni modelinin görüntüleri belirsiz bir şekilde servis edilmişti. TOGG'un henüz resmi tanıtımını gerçekleştirmediği modele ait görüntüleri Hollandalı otomobil yayın kuruluşu Autoweek yayımladı.

2019 yılında tanıtımı gerçekleştirilen ilk sedan modelinden farklı olduğu görüntülenen modellerin yakın zamanda lansman ile duyurulması bekleniyor.

Hollandalılar duyurdu

TOGG'un geliştirdiği yerli elektrikli otomobillerin ABD'nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergilenmesine sayılı saatler kala, şirketin sedan modelinin son tasarımı ortaya çıktı.Togg'un patent başvurusunda bulunduğu tasarımlara ulaşan Hollandalı yayın organı Autoweek, sedan modelin yeni tasarımını okuyucuları ile paylaştı.

Tanıtımı gerçekleştirilecek

Autoweek'teki habere göre, TOGG, patent başvuru görüntüleri ortaya çıkan sedan modeli C-SUV ile birlikte CES 2022'de tanıtacak. Öte yandan, gün içinde TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer verilen ve merak uyandıran otomobilde de, Autoweek'in ortaya çıkardığı sedan modelden izler fark ediliyor.

2019 Sedan'dan farklı

TOGG'un sedan modeli olduğu öne sürülen üç boyutlu modellerde, aracın 2019 yılındaki tanıtımı sırasında yayımlanandan daha farklı izler taşıdığı görüldü. Sedan modelin sızdırılan görüntülerindeki ön farları ve LED aydınlatmaların kullanıldığı ön panjuru, TOGG'un yaptığı paylaşımda da net bir şekilde görülebiliyor.

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