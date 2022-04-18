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Otomotiv TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım
Otomotiv

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un sosya medyasından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda tesiste bu ay boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:58:00 -
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

Tükiye'nin yerli otomobili TOGG'un asfalta çıkması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor.

TOGG'dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96'sı, montaj tesisinin yüzde 89'u, gövde tesisinin yüzde 92'si tamamlandı.

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

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