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Otomotiv TOGG'dan herkesin merak ettiği soruya cevap!
Otomotiv

TOGG'dan herkesin merak ettiği soruya cevap!

TOGG, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Elektrikli araçlar nasıl çalışıyor?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 11:36:00 -

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

İklim değişikliğinin giderek belirgin hale gelmesi, daha çevreci ve sağlıklı ulaşım araçları arayışı ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan şarj istasyonları elektrikli araçlara olan ilgiyi arttırıyor.

Peki elektrikli araçlar nasıl çalışıyor? Gündelik hayatta kullandığımız fosil yakıtla çalışan araçlar arasındaki fark nedir? İşte bu ve benzer birçok soruya bu videoada cevap bulacaksınız...

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