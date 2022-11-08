TOGG'dan herkesin merak ettiği soruya cevap!

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım geldi.

İklim değişikliğinin giderek belirgin hale gelmesi, daha çevreci ve sağlıklı ulaşım araçları arayışı ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan şarj istasyonları elektrikli araçlara olan ilgiyi arttırıyor.

Peki elektrikli araçlar nasıl çalışıyor? Gündelik hayatta kullandığımız fosil yakıtla çalışan araçlar arasındaki fark nedir? İşte bu ve benzer birçok soruya bu videoada cevap bulacaksınız...