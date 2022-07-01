TOGG'da ötv indirimi ne kadar? Yerli otomobil Togg fiyatı ne kadar?

Yerli otomobilin ne zaman piyasaya çıkacağı ve ücreti merak konusu… Peki, TOGG ÖTV indirimi ne kadar olacak?

TOGG'da ötv indirimi ne kadar?

Kamu çalışanı ve emekli aylığını düzenleyen yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle Togg'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Eltiaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini anımsattı. Elitaş, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti.

Yerli otomobil Togg fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde Togg Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobilin fiyatıyla ilgili bilgi vermişti. Karakaş, “Hiçbir profesyonel şirket trafiğe nisanda, martta ya da şubatta çıkacak bir araç için şimdiden fiyat veremez, vermez, vermemeli. Fiyatı pazar belirler. Dolayısıyla zamanı geldiğinde biz de kendimizi o pazarda konumlandıracağız. Bizim söylemimiz ve iddiamız şu, kimlerden pazar payı alacağımızı biliyoruz. Pazarda aracımızın hangi segmentte konumlandırılacağını biliyoruz ve onların içerisinde rekabetçi olacağız diyoruz" dedi.