Togg İstanbul Havalimanı’nda sergileniyor

Togg’un Sedan modeli İstanbul Havalimanı’nda tanıtılıyor. Model, Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde yerli ve yabancı yolculara sunuluyor. Yolcular, otomobilin görmek ve fotoğrafını almak için yarışıyor.

Tasarımına tam not

Hollanda’da yaşayan Muharrem Uğurlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Togg’un iç ve dış tasarımını çok beğendiğini dile getirdi. Uğurlu, otomobilin çok güzel ve şık olduğunu ifade ederek, “Tabii ki içine oturup bakmak ve test sürüşü yapmak lazım. Çok beğendim. Almayı düşünüyorum” dedi. İstanbul’dan Tunus’a seyahat eden yolcu Muhammed Mahjoub ise yerli otomobili görür görmez incelemek istediğini söyledi. Mahjoub, havalimanında Togg’u görünce şaşırdığını anlattı. Mahjoub, “Türkiye’nin otomobilinin dış dizaynı çok güzel, çok çekici. Dışarıdan içeriye girdiğimde otomobilin yanına geldim” diye konuştu.

Çok fantastik

Kardeşi Abir Mahjoub ise Togg’un çok beğendini belirtti. Arabanın kapılarının güzel olduğuna dikkati çeken Mahjoub, “Daha önce böyle bir model görmedim. Çok fantastik, harika bir tasarımı var” şeklinde konuştu.

İç ve dış tasarımı ile yolcuların takdirini kazanan Togg, İstanbul Havalimanı’nda ay sonuna kadar sergilenmeye devam edecek.