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Otomotiv TOGG fiyatı açıklandı mı? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?
Otomotiv

TOGG fiyatı açıklandı mı? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?

Milyonlar yerli otomobilinin asfalta ineceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Bu sebeple sık sık 'TOGG fiyatı belli oldu mu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, TOGG ne kadara satılacak? TOGG güncel satış fiyatı

Yeniakit Publisher
2022-10-11 11:01:00 -
TOGG fiyatı açıklandı mı? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?

Yerli ve milli otomobil TOGG'un satış fiyatı merak ediliyor. Peki, TOGG fiyatı ne zaman açıklanır?

TOGG fiyatı açıklandı mı? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilinin 29 Ekim'de seri üretime başlayacağını duyurdu. Bakan Varank, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Rakiplerine göre çok ucuz olacak" dedi.

Kulislerde TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında satılacağı konuşuluyor. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da geçtiğimiz günlerde TOGG fiyatıyla ilgili konuşmuştu. Karakaş, "Pazara çıktığımızda karşımızda elektrikli araçtan çok C segmentindeki içten yanmalı SUV araçlar olacak. Dolayısıyla bizim fiyat açısından da onlarla rekabet edebiliyor olmamız lazım" dedi.

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