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Otomotiv TOGG Almanya'da yola çıktı! Böyle fotoğraflandı
Otomotiv

TOGG Almanya'da yola çıktı! Böyle fotoğraflandı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Almanya'da yapılan yol testleri esnasında bir medya sitesi tarafından görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 11:28:00 -
TOGG Almanya'da yola çıktı! Böyle fotoğraflandı

Yerli otomobil Togg C-SUV’a ait “casus fotoğrafları” paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu kaydetti.

Yerli otomobil Togg’un arka bölümündeki çıkıntının hatırı sayılır derecede azaltıldığı belirtilirken, arka camın da yine konsepte göre daha dikey bir şekilde konumlandığı ifade edildi. Öte yandan, yayınlanan fotoğraflarda ön ve arka far tasarımlarında da farklılıklar yapıldığı göze çarpıyor.

Yerli otomobil Togg’un Gemlik’teki üretim tesislerinin açılışı 29 Ekim’de yapılacakken, banttan inecek ilk modellerin ise Mart 2023’ten itibaren yollarda olması bekleniyor. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, son açıklamasında, “Togg’u 2023 yılının mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda Togg’ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz” demişti.

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