TOGG 500 milyar dolarlık pastaya ortak olacak

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Amerikan araştırma şirketi Boston Consulting Group’un yayınladığı bir araştırmada, 2020 yılında Türkiye ve yakın pazarlarda toplam otomotiv satışlarının en az 8 milyon olacağı belirtiliyordu. Arap baharı ayaklanmaları, Libya, Suriye, Yemen’deki iç savaşlar, Rusya-Ukrayna gerilimi ve pandemi şartları söz konusu tarihi 2025 sonrasına attı. Türkiye’nin ilk yerli otomobilinin dünya yollarına ineceği tarih de 2022. Boston Consulting Group’un tahminlerine yüzlerce milyon Müslümanın yaşadığı Endonezya ve Malezya gibi ülkeleri de ekleyince pazar büyüklüğü 10 milyon araca çıkıyor. 10 milyon araçlık pazarın yıllık cirosu ise yaklaşık 500 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

Devlerin korkulu rüyası

Türk otomobil markası Togg, 2025 yılındaki pazardan sadece yüzde 5 pay alsa bu Türkiye’ye 25 milyar dolarlık bir döviz girdisi anlamına geliyor. Eğer Togg, ilk beş yılda yüzde on pazar payına ulaşırsa, bu da 50 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye’ye akması demek oluyor. Bu cirolar gerçekleşmeye başladığında, Türkiye’den çok sayıda firmanın yeni markalarla ortaya çıkması ise Avrupalı otomotiv devlerinin gördüğü korkulu rüyayı kabusa dönüştürecek. İşte bu yüzden başta ABD, Almanya ve Fransa olmak üzere pazarın büyük bölümünü elinde bulunduran Batılı otomotiv firmalarına sahip ülkeler, Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Beklenen artış iştah kabartıyor

Otomotiv pazarına ilişkin çarpıcı tahminlerden biri ise büyüme oranlarıyla ilgili. Geleceğin potansiyel pazarları olarak görülen ve içinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde büyüme, günümüzün gelişmiş ülkeleri ABD, Kanada, Avrupa, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın oranlarının 4 katına kadar çıkacağı belirtiliyor. Ortadoğu coğrafyasında ise Türkiye’yle birlikte Suudi Arabistan ve İran’daki araç satışlarının 2025’de 5.8 milyon adedi bularak Brezilya’nın bile üzerine çıkacağı belirtiliyor. Cezayir, Mısır ve Fas pazarının ise 1.2 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Diğer Körfez ülkeleriyle birlikte Türkiye’nin kolay ulaşabileceği pazarların toplam yıllık satış hacminin 8 milyona yakın olması öngörülüyor.

4.6 milyon otomobil satılacak

Avrupa’da sıkıntılar yaşayan otomobil üreticileri için umut ışığı olan pazarlar olarak Endonezya, Malezya ve Tayland gibi Asya ülkeleri sayılıyor. Yapılan tahminlere göre bu üç ülkede yeni araç satışları, 2020 yılında 4.6 milyon adede ulaşacak. Müslüman ülkeler olan Endonezya ve Malezya’nın Türkiye ile yakın ilişkileri, bu pazarlardaki otomobil pastasından Togg’un daha hızlı pay almasını sağlayacak gibi görünüyor. Lanse edilen modelleri büyük beğeni toplayan Togg’un, dini, kültürel ve coğrafi avantajlar sayesinde kolay satış yapabileceği pazarın büyüklüğü 10 milyon araçlık bir hacmi aşıyor. Türkiye’ye ait otomobil markasının bu pazardan alacağı her yeni pay, dev otomotiv markalarına sahip ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Japonya ve Güney Kore’nin pastasından eksilme anlamına gelecek.

2023 yılına kadar piyasalar canlanacak

Büyümenin ve araç satışlarının yükseleceği tahmin edilen ülkelerde 2023 yılına kadar iç karışıklıkların sona ereceği, bunun yatırımları ve tüketicinin güvenini artıracağı öngörülüyor. İran’a uygulanan ambargonun sona ermesiyle birlikte bu ülkenin ciddi bir otomobil ithalatçısı haline geleceği tahmin ediliyor. Suudi Arabistan’da kadınların da araç kullanabileceklerini ve ülkedeki pazarı da trafiğe yeni çıkacak olan bu yeni sürücülerin büyüteceği tahminleri yapılıyor. Bu da, 2022’de banttan inecek olan Togg’un, avantajlı bir dünyaya hızlı bir giriş yapması ihtimalini güçlendiriyor.