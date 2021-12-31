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Ekonomi Tofaş fabrikası üretime ara veriyor
Ekonomi

Tofaş fabrikası üretime ara veriyor

Tofaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Bursa fabrikasının 1-9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara vereceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 15:38:00 -
Tofaş fabrikası üretime ara veriyor

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretime ara vereceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz Bursa Fabrikasında yılsonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebi ile 1 Ocak 2022 - 9 Ocak 2022 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecektir. Fabrikamız 10 Ocak 2022 Pazartesi günü üretime başlayacaktır."

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