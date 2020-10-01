TMO Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat alımına başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde hububat alımına başlandığı bildirildi.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Barış Pınarı Harekatı ile barış ve güvenlik ortamına kavuşan Rasulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda çalışılıyor.
Bu kapsamda Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nın hizmete girmesinin ardından ticari faaliyetleri hızlanan Rasulayn'daki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ekibi tahıl alımı için gerekli çalışmaları tamamladı.
TMO ile Rasulayn Mahalli Meclisi arasında imzalanan protokol kapsamında Suriyeli işçilerin çalıştığı Rasulayn TMO'da ilk tahıl alımı 54 ton arpa olarak gerçekleşti.
TMO üzerinden satılan mahsüllerin bölge çiftçileri ve tüccarları aracılığı ile araçlarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.