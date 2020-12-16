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Aktüel TİKA'nın Uganda'da inşa ettiği okul açıldı
Aktüel

TİKA'nın Uganda'da inşa ettiği okul açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:09:15 -
TİKA'nın Uganda'da inşa ettiği okul açıldı

İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Uganda'da inşa ettiği okulun açılışı yapıldı.

Açılışa Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga ve TİKA Uganda ülke koordinatörü Yahya Uca katıldı.

Açılış töreninde konuşan Uca, Afrikalı çocukların eğitim kalitesi ve öğrenme ortamını geliştirmek için çalıştıklarına değinerek, "Türk insanının attığı bu adım okuldaki öğrencilerin öğrenimine ve sosyal ortamına fayda sağlayacak." dedi.

Uganda Meclis Başkanı Kadaga ise yardımlarından dolayı Türkiye ve halkına teşekkür etti.

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