Tıkanan lavaboları açmak için yapmanız gerekenler

1.POMPA

İlk önce lavabodaki tıkanıklığı klasik yöntemle pompa kullanarak açmaya çalışın. Tıkanıklığı açmak için pompanın ağzını lavabonun süzgecini tamamen kapatacak şekilde sıkıca bastırarak aşağı yukarı hareketlerle 8-10 defa sert bir şekilde pompalama işlemini yapın Lavabonuzun üzerindeki taşma deliğini de bezle iyice tıkayın böylece pompalama esnasında boruya su ve hava kaçmasını önlersiniz. Ardından bu bezi çıkarın ve musluğu akıtarak tıkanıklığın açılıp açılmadığını kontrol edin.

2.KARBONAT VE SİRKE

Lavabonun deliğini kapatacak şekilde 1 su bardağı karbonat dökün. Üzerine 1 su bardağı beyaz sirke veya üzüm/elma sirkesi dökün. Karbonat ve sirke asidik reaksiyon oluşturacaktır. Elinize eldiven takıp süzgecin tıpasını kapatın ve 30 dakika bekleyin. Ardından tıpayı çıkarın ve 1 litre kaynar su dökün, lavaboyu pompalayın.

3.KARBONAT VE TUZ

Lavabonun deliğinden 1 su bardağı karbonat ve yarım su bardağı ince tuz dökün. Birkaç saat bekletin. Ardından üzerine 2 su bardağı kaynar su döküp pompalayın.

Eğer bu yöntemlerden hiçbiri işe yaramazsa son çare tesisatçı çağırın.

SON ÖNERİLER

En önemlisi lavabonun tıkanmasını önlemek için bazı basit kurallara dikkat etmek gerekir.

Lavabonun içine çay posası ve pirinç, mercimek, bulgur gibi taneli besinlerin kaçmamasına özen gösterin.

Özellikle aşırı yağlı bulaşıkları yıkadıktan sonra yağların donarak gideri tıkamaması için lavaboya kaynar su dökün.

Ayda 1 defa lavabonun tıkanmasını beklemeden yukarıdaki karbonat sirke karışımını uygulayın.