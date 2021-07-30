TİKA, Peru’da veteriner kliniği inşa etti

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Güney Amerika Bölgesinde Çevrenin ve Biyo-çeşitliliğin Korunması Programı kapsamında gerçekleştirilen proje CREA vakfı işbirliğinde hayata geçirildi. Nesli tükenmekte olan deniz memelileri ve yaban hayatının korunması, tedavisi ve doğal yaşama bırakılması için çalışan CREA vakfı, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir bir kalkınma modelini oluşturmayı, çevre eğitimini teşvik etmeyi, tropikal ormanları korumayı amaçlıyor.

“TİKA’nın desteği ile nesli tükenmekte olan yüzlerce hayvanı koruyabileceğiz.”

Açılış töreninde konuşan Amazon Kurtarma Merkezi Başkanı Javier Velasquez Varela: “Amazon Kurtarma Merkezi Başkanı olarak, veteriner kliniğinin inşası ve donanımı projesiyle, Peru ormanlarında tehlike altındaki hayvan türlerinin korunmasına çok değerli bir katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne en derin teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kurtarma merkezi olarak, yasadışı ticaret mağduru yaban hayvanlarının tedavisi için 13 yıldır yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. TİKA’nın desteği ile nesli tükenmekte olan yüzlerce hayvanı koruyabileceğiz” dedi.

Peru Dışişleri ve Turizm Bakanlığı - MINCETUR'un “Biyoçeşitlilik Rotası” durağı olan Iquitos şehrini yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor. Amazon Kurtarma Merkezinde klinik, yemek hazırlama ve depolama kurularak Peru Amazonun'da nesli tükenmekte olan su memelileri ve yaban hayvanlarının tedavisine etkin şekilde devam edilecek. Ayrıca, biyo-çeşitliliğin korunması ve yasadışı hayvan kaçakçılığının azaltılması sağlanacak.