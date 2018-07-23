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TFF, Mesut Özil için harekete geçti

Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle gördüğü baskı sonrasında, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu. TFF'nin önümüzdeki saatlerde Özil ile ilgili bir açıklama yapacağı belirtildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:34
TFF, Mesut Özil için harekete geçti

Mesut Özil'in Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadığı Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı almasının ardından tepkiler sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu da harekete geçti. TFF'nin önümüzdeki saatlerde Mesut Özil ile ilgili sert bir açıklama yapacağı belirtildi.

Mesut Özil, kararını açıklarken "Kazanırken Alman kaybederken göçmenim" ifadelerini kullanmıştı. 29 yaşındaki Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesi sonrası Almanya'da ırkçılık ve saygısızlığa maruz kaldığını savunarak, milli takım kariyerini noktalamıştı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:34
  1. Mesut Özil
  2. Almanya
  3. Türkiye Futbol Federasyonu

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