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Ekonomi TETSİAD Başkanı Bayram, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:
Ekonomi

TETSİAD Başkanı Bayram, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:

"Reel sektörün rekabet gücünü artıracak teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları büyük bir heyecanla bekleyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:50:05 -
TETSİAD Başkanı Bayram, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi:

BURSA (AA) - Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin, "Reel sektörün rekabet gücünü artıracak teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları büyük bir heyecanla bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi.

"Yeni Dengelenme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi" ana temasıyla kurgulanan 3 yıllık programın, küresel gelişmeler de dikkate alınarak doğru hedef ve gerçekçi tedbirleri içerdiğini vurgulayan Bayram, şölye devam etti:

"Küresel ticarette sancılı bir sürecin yaşandığı bu dönemde açıklanan program, iş dünyasının önünü daha net görmesine imkan oluşturuyor. Tüm dünyada artık iş yapma modelleri değişiyor. Ekonomide de ezberlerin bozulduğu yeni normal bir dönem başladı. Dijital ekonominin büyük önem kazandığı bu dönemde, kalkınma modellerinin de bu değişim ve dönüşüm hamlesinin gözetilerek planlanması oldukça önemli. Reel sektörün rekabet gücünü artıracak teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları büyük bir heyecanla bekleyeceğiz. Üreticiler ve ihracatçılar açısından dijital ekonomi dönüşümü ile birlikte kur geçişkenliğini azaltacak tedbirlere dönük planlanan yerlileştirme programları, Türk lirası bazlı alım garantili kontratlar da büyük önem taşıyor. Diğer taraftan finansmana erişim konusunda bankalar dışındaki enstrümanların harekete geçirilecek olması da özel sektör için yeni destek anlamı taşımaktadır."

Bayram, 2021'den itibaren hedeflenen yüksek düzeyde büyümenin küresel ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde anlamlı olduğunu belirtti.

Büyüme beklentisinin 2021 yılı için yüzde 5,8 seviyesinde olması ve işsizlik rakamlarının kademeli düşürülme hedefinin, motivasyonlarını diri tuttuğunu aktaran Bayram, "Ekonomi yönetimimizin stratejik alanlarda sunacağı destek paketleri ve stratejik alanlarda reform çalışmalarıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor, yeni programın iş dünyamız ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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