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Aktüel TESK’ten yanan ormanlarımız için kampanya
Aktüel

TESK’ten yanan ormanlarımız için kampanya

Antalya’da başlayarak ülkenin çeşitli yerlerine yayılan ve çok sayıda noktada söndürme çalışmaları devam eden orman yangınlarıyla mücadele etmek için 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından Ormanlarımız İçin Ağaçlandırma Kampanyası başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 15:37:00 -
TESK’ten yanan ormanlarımız için kampanya

 

yeniakit.com.tr

TESK tarafından hazırlanan genelge ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar, kendileri ve aileleri adına en az bir ağaç dikerek yanan ormanlarımızın yeniden yeşertilmesini sağlayacak.

“Yanan ağaçlar geleceğimizdi”

Son günlerde ülke genelinde çıkan orman yangınları sebebi ile zarar gören bölgelerin tekrar ağaçlandırılarak yeşertilmesi için TESK olarak 13 Mesleki federasyon ve 82 bağlı Birliğ genelge yaptıklarını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve kısa sürede ülke genelinde birçok bölgeye yayılan orman yangın hepimizin ciğerini yaktı. Yaşanan maddi ve manevi kayıplar ülkece hepimizi derinden üzdü. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz” dedi.

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