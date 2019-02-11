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Terim'den 'yabancı kuralı' ve 'İstiklal Marşı' cevabı!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, son zamanda tartışılan yerli-yabancı kuralı ile ilgili Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2019 Pazartesi 00:14
Terim'den 'yabancı kuralı' ve 'İstiklal Marşı' cevabı!

Yabancı sınırı tartışmasının gündeme gelmesinin bir 'amacı' olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Yerli - yabancı konusunu kim gündeme getiriyorsa, bir ajandasına bakmak lazım. Bana göre ajandasına bakın. 11 yabancı sahaya çıkıyor diyenler, kupa maçlarında sahaya çıkan yerli ve hatta akademimizden çıkan oyuncularımızdan aynı oranda bahsediyorsa, samimidir. Ondan da bahsediyorsa, takdir etmek lazım. Bir taraftan az bahsediyorsa samimi değildir" dedi.

Takımda İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu olmadığı yönündeki eleştirilere cevap veren teknik adam, "Biz İstiklal Marşı'nı kenarda çok güzel söylüyoruz. Ay-yıldızı da biz en iyi şekilde temsil ettik, İstiklal Marşı'nı da en iyi biz söyleriz. Söylemek yetmez, yürekte de İstiklal Marşı'nı yaşamak gerekir" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 00:14
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