Telefonunuz neden çabuk bozulur?

GÜNEŞE MARUZ BIRAKMAK

Güneş ışığı telefonunuzun aşırı ısınmasına neden olabilir. Aşırı ısınma telefonun bataryasına, verimliliğine, hatta sistemine zarar verebilir.

FİŞLERİ DİKKATSİZ TAKMAK

Telefonunuzun şarj cihazının USB kablosunu zorlayarak takmak, şarj cihazının ömrünü kısaltır. Aynı zamanda telefonu şarf edememe gibi sorunlarla da karşılaşabilirsiniz.

YAZILIM YÜKLEMEK

Telefona güvenilir olmayan kaynaklardan yazılım yüklemek, telefonun arızalanmasına, kapanmasına ya da kişisel bilgilerin başka kişilere aktarılmasına neden olabilir.

TELEFONUN İÇİNİ TEMİZLEMEMEK

Telefonunun kulaklık ve şarj cihazı girişleri gibi temizlenmesi gereken yerleri vardır. Buralara, çantanızdan, cebinizden ve havadan kir, toz birikebilir. Bu da telefonun arızalanması, şarj olmaması gibi sorunlara yol açabilir. Telefonunuzu kendiniz temizleyemiyorsanız, bir profesyonelden yardım alın.

TELEFONUNU SOKAKTA ELDE TUTMAK

Çalınan telefonların neredeyse yarısını elde tutulan telefonlar oluşturur. Telefonunuzu elinizde taşımak yerine cebinizde ya da çantanızda taşıyın. Konuşurken de kulaklık kullanabilirsiniz.

TELEFON KILIFI KULLANMAMAK

Telefon kılıfları, görselliğinin dışında, telefonu kirden ve çizilmelerden korumaya yardımcı olur. Özellikle, telefonunuzu çantada taşıyorsanız, çanta içindeki toz ve kirlerin telefonu kirletmesini ve çizilmesini önler.

ORJİNAL BATARYA KULLANMAMAK

Telefon bataryası, telefonun kalbidir. Telefonunuzu tamir edilmek üzere götürdüğünüzde servisin kullanacağı ürünleri kontrol edin. Orijinal olmayan parçaları kullandırmayın, aksi halde telefonunuzun ömrü önemli ölçüde kısalır.

ARKA CEPTE TAŞIMAK

Telefonu pantolonun arka cebinde taşımak, düşürme, çaldırma riskinin yanı sıra daha fazla toz ve kir toplama olasılığını artırır.