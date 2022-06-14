Teknoloji kavramlarını bir araya getiren OMODA 5, resmi olarak pazara girdi

Chery'nin evrensel ürünü OMODA serisinin ilk modeli olan Omoda5, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Guangzhou Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkmasından bu yana, benzersiz teknolojik dış tasarımıyla dünya çapında dikkat çekti.

Görünüm bakımından OMODA 5, teknoloji anlayışıyla krom kaplama degrade elmas stiline sahip sınırsız bir matris ızgara tasarımı kullanır. Gövde tarafında ise yeni otomobillerin tasarımı oldukça dikkat çekicidir. Ek olarak, otomobile oldukça moda olan asma tavanın tasarım öğelerini de ekler. Aracın arkası, güncel estetiği karşılamak için boydan boya arka lamba tasarımı ile donatılmıştır Arka lambaların şeklinin keskinliği ve düz bir şekilde yerleştirilmiş ışık kaynakları aydınlatmadan sonra arka görüşü ve lüksü arttırır.

İç mekan bakımından OMODA 5, 24,6 inç entegre çift ekran ile donatılmıştır ve cihazın sol tarafına teknoloji hissini artıran bir dokunmatik fonksiyon alanı eklenmiştir. Yapılandırma bakımından yeni otomobil, AI duygu izleme ve ayar sistemi, akıllı araba kontrol fonksiyonu, sürücü dikkat algılama sistemi vb. gibi fonksiyonlara sahip araba-makine sisteminin en son Chery Lion 5.0 sürümü ile donatılmıştır Sürücü ayrıca araç etkileşimli deneyiminde hareket tanıma, ses ve diğer işlemler aracılığıyla araçla iletişim kurabilir.

Güvenlik yapılandırması bakımından, tüm otomobil L2.5 seviyesi sürüş yardım sistemi ile donatılmıştır. OMODA 5, Çin C-NCAP, EU E-NCAP, Orta ve Güney Amerika L-NCAP, Güneydoğu Asya ASEAN-NCAP ve Avustralya A-NCAP gereksinimlerini karşılayan beş yıldızlı kaliteye sahiptir ve mükemmel CIASI ve IVISTA seviyesine ulaşmıştır.

Güç bakımından yeni otomobil, gücü 1.6TGDI + 7DCT'yi piyasaya süren ilk otomobil olacaktır. Motor maksimum 145kW güç, 290Nm azami tork ve sadece 7,8 saniyede sıfırdan yüze hızlanmaya çıkabilir. Aynı zamanda Omoda, sürücülerin araç bilgilerini gerçek zamanlı olarak kolayca kontrol etmelerini sağlayan Süper spor iz modunun bütünleşmesine öncülük eder ve arabada simüle edilmiş ses dalgalarını tanıtır.

Chery'nin planına göre, 2022'den itibaren OMODA5, Türkiye pazarı da dâhil olmak üzere diğer tüm ülke ve bölgelerde piyasaya sürülecek.