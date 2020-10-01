TEKNOFEST’e Zeka Gücü imzası

Çocukları geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla Turkcell’in hayata geçirdiği Zeka Gücü Sınıfları öğrencileri, TEKNOFEST’ten büyük başarılarla döndü. Dünya çapında da birçok derece elde eden Zeka Gücü Sınıfları; Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te birçok dalda yarıştı. Finale kalan projeler arasında bulunan Gaziantep Nuray Tuncay Kara BİLSEM Takım Kural takımı ‘Ön Koltuk Büyüklerin’ projesi ile ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aynı okulun Trafikte Dikkat takımı öğrencilerinin hazırladığı ‘Akıllı Araç Kapısı’ projesi, ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde, Team MMS takımı ise ‘Araç Ağırlık Dengeleme’ projesi ile ‘Lise Akıllı Ulaşım’ kategorisinde sunum ödülünün sahibi oldu. Afyon Dumlupınar BİLSEM ekibi ise ‘İHA’ projesi ile ‘Liselerarası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat’ kategorisinde Türkiye ikinciliğine layık görüldü.

Gençler Turkcell'in sağladığı teknolojile başarıya koştu

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenledi. Turkcell’in donanımlı materyal desteği verdiği 35 BİLSEM’de eğitim gören gençlerden 5’i farklı dallarda ödüle layık görüldü. Antalya Finike BİLSEM ekibi ‘Okumaya Engel Yok’ projesi ile ‘Lise İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon’ kategorisinde, Ankara Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencileri Ebrar Gökçe Kızılgül ve Emir Sağdıç’ın hazırladığı ‘Piksel Mühendisleri Takımı’ ile ‘İlkokul Ortaokul İnsanlık Yararına Teknoloji İnovasyon’ kategorisinde, Bolu BİLSEM ekibi ‘Miselyumlu Yanmayan Dış Cephe Kaplaması’ projesi ile ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi’ kategorisinde, Manisa BİLSEM ekibi ‘Dokun-ma-tik’ projesi ile ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlkyardım’ kategorisinde, Sakarya BİLSEM ekibi ise ‘Süper Hidrofobik Petrol Emici’ projesi ile ‘Lise Çevre Enerji Teknolojileri’ kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Türkiye’nin en önemli teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Zeka Gücü öğrencilerinin aldığı başarılardan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’nin geleceği olan çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine ve bu yetenekleri ile hayata yenilikler katmalarına katkıda bulunmaktan dolayı gururluyuz. Zeka Gücü Projesi ile dünya çapında aldığımız başarılara bir yenisini ekleyen tüm öğrencilerimizi ve şampiyon olan beş takımımızı da tebrik ederim. Öğrencilerimiz teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerinin ne denli kıymetli olduğunu bizleri temsil ettikleri her platformda tekrar tekrar ispat ediyorlar. Çocuklarımızın geleceğinin daha da parlak olması için üzerimize düşeni yapmaya ve onlar için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”