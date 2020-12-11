  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarının yeni değerlisi çinekop
Aktüel

Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarının yeni değerlisi çinekop

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:46:15 -
Tekirdağ'da balıkçı tezgahlarının yeni değerlisi çinekop

TEKİRDAĞ (AA) - Havaların soğumasıyla Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılmaya başlayan çinekop tezgahların yeni değerlisi oldu.

Marmara'da avlanan balıkçıların ağlarına takılan ve tezgahlarda kilosu 50 - 60 liraya alıcı bulan çinekop, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun palamutla başladığını ve şimdi balıkçıların ağlarına çinekop takıldığını söyledi.

Pehlivanoğlu, bu aylarda vatandaşların daha çok mevsim balıklarını tercih ettiğini belirterek, "Balıkçılarımız bu aralar daha çok çinekop bununda yanında sarıkanat ve hamsi avlıyor. Vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen balık bu günlerde çinekop oluyor. Tezgahlarda herkesin cebine uygun fiyatlarda balık bulunuyor. Herkesin afiyetle yiyeceği taze balıklar tezgahlarda mevcut." dedi.

Balıkçı Hasan Erol, havaların soğumasıyla balıkların daha da lezzetli hale geldiğini dile getirdi.

Balık çeşidinin çok olmasının vatandaşları da sevindirdiğini ifade eden Erol, şunları kaydetti:

"Çinekop satışlarımız gayet güzel. Vatandaşlar balıktan vazgeçmiyor. Bunun yanında hamsi ve istavritte tercih ediliyor. Bu ay en lezzetli balıklar çinakop ve sarıkanat diyebiliriz. Balığın iriliğine göre fiyatlar da değişiyor. Izgara ve fırın için çinekop tercih ediliyor. Balık fiyatları normal herkesin bütçesine uygun fiyatta balık var."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama
Dünya

Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldular! İran'dan haddini aşan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması İran'ı rahatsız etti.
ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti
Dünya

ABD, 12 askeri bölgeyi Güney Kore'ye iade etti

İki ülke yetkilileri bir araya geldi. ABD ordusu, Güney Kore'deki 12 askeri bölgeyi ev sahibi ülkeye iade etti.
Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor
Ekonomi

Büyük indirim yolda! Borçlar siliniyor

Milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıran yapılandırma, iş dünyasının üzerindeki yükü hafifletecek. Devlete olan borçlarını yapılandırıp peş..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay