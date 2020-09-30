TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
2020-09-30 15:49:51 -
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.10194
|ALL
|ARNAVUTLUK LEKİ
|0.07323
|AZN
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|4.5669
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|20.5746
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.09151
|AED
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|2.1124
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|4.5979
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|0.66807
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|1.3769
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.06004
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|0.33354
|IDR
|ENDONEZYA RUPİSİ
|0.00052
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|0.83877
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.16001
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|0.46035
|KRW
|GÜNEY KORE WONU
|0.00664
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|2.4400
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.10522
|HRK
|HIRVATİSTAN KUNASI
|1.2020
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|1.0012
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.00650
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.05600
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.01793
|LYD
|LİBYA DİNARI
|5.6463
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.02486
|MKD
|KUZEY MAKEDONYA DİNARI
|0.14723
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|1.8672
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|0.34717
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.49297
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|0.46038
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00076
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|2.1562
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|1.9982
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.07727
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|5.6651
|SYP
|SURİYE LİRASI
|0.00617
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|0.46038
|THB
|TAYLAND BAHTI
|0.24496
|TND
|TUNUS DİNARI
|2.8193
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|2.2201
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.27416
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|20.1537
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|10.9438
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00033
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|2.2555
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|0.26776
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|5.1036