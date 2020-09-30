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Ekonomi TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:49:51 -
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.10194
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.07323
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 4.5669
BHD BAHREYN DİNARI 20.5746
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.09151
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 2.1124
BAM BOSNA HERSEK MARKI 4.5979
BWP BOTSVANA PULASI 0.66807
BRL BREZİLYA REALİ 1.3769
DZD CEZAYİR DİNARI 0.06004
CZK ÇEK KORUNASI 0.33354
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00052
MAD FAS DİRHEMİ 0.83877
PHP FİLİPİN PESOSU 0.16001
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.46035
KRW GÜNEY KORE WONU 0.00664
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.4400
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.10522
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 1.2020
HKD HONG KONG DOLARI 1.0012
IQD IRAK DİNARI 0.00650
ISK İZLANDA KRONU 0.05600
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01793
LYD LİBYA DİNARI 5.6463
HUF MACAR FORİNTİ 0.02486
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.14723
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.8672
MXN MEKSİKA PESOSU 0.34717
EGP MISIR LİRASI 0.49297
NAD NAMİBYA DOLARI 0.46038
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00076
PEN PERU YENİ SOLU 2.1562
PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.9982
RSD SIRP DİNARI 0.07727
SGD SİNGAPUR DOLARI 5.6651
SYP SURİYE LİRASI 0.00617
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 0.46038
THB TAYLAND BAHTI 0.24496
TND TUNUS DİNARI 2.8193
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 2.2201
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.27416
OMR UMMAN RİYALİ 20.1537
JOD ÜRDÜN DİNARI 10.9438
VND VİETNAM DONGU 0.00033
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 2.2555
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.26776
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 5.1036

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