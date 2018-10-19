TBMM'ye sunuldu! 76 milyarlık tasarruf

Ekonomik istikrarı ve refah artışını hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'e sunuldu. Ekonomideki dengeleme sürecini destekleyen ve Yeni Ekonomi Programı'na uyumlu olan 2019 Bütçesi, etkin hizmet, kamuda tasarruf ve mali disipline odaklandı. Gelecek yıl en büyük ödenek eğitim, sosyal güvenlik ve sağlığa ayrılırken yatırımlara 64.4 milyar lira kaynak tahsis edilecek. Gelecek yılın bütçesi 2018'e göre yüzde 26'lık artışla 961 lira olarak belirlendi. Bütçe giderleri 960.09 milyar lira olarak belirlenirken, bütçe geliri de 880.4 milyar lira oldu.

ASLAN PAYI EĞİTİME



Yeni dönemin ilk bütçesinin en önemliği özelliği ise tasarruf. Toplam tasarruf miktarı 76 milyar lira olarak belirlendi. Bu kapsamda yatırımlardan 37 milyar lira, teşvik kalemlerinden 17 milyar lira, sosyal güvenlik harcamalarından 10 milyar lira, mal ve hizmet alımlarından ise 5.2 milyar liralık tasarruf yapılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin gözetildiği 2019 Bütçesi, 23 Ekim'de komisyona sunulacak. 30 Ekim'den itibaren de bakanlık ve kurumların bütçesi ele alınacak. Aralık ayı itibarıyla da bütçenin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Bütçeden aslan payını 113.8 milyarla Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103 milyar lirayla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Sağlık Bakanlığı'na 48.3 milyar lira kaynak ayrılırken, Milli Savunma Bakanlığı'na ise ayrılan kaynak 46.4 milyar oldu..

BÜTÇE AÇIĞI YÜZDE 1.8

Teklife göre 80.6 milyar ile bütçe açığının GSYH'ya oranının yüzde 1.8 olması öngörülüyor. Faiz dışı fazla GSYH'ya oran olarak yüzde 0.8 ile 36.7 milyar lira öngörülürken, vergi gelirleri 756.5 milyar TL tahmin ediliyor. Teklifte kamu kaynak kullanımında tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket edileceğinin altı çizildi..

İTHALDE KDV YÜKSELİYOR

İlk bütçeye enflasyonu frenleyecek adımlar damgasını vurdu. Enflasyon sepetinde etken olan tütün mamullerinde vergi artışı minimum düzeyde tutuldu. Yurtiçi ürünlerden alınan KDV ise yüzde 19.2 artacak. Cep telefonudan alınan iletişim vergisi yüzde 16.3, gümrük vergileri yüzde 21.2 oranında artacak. İthal ürünlerden alınan KDV yüzde 24.7 oranında yükselecek. Akaryakıtta ÖTV yüzde 20.2 artacak. Harçlar yüzde 27.6 artarken, alkollü içkilerde ÖTV yüzde 23.9, sigarada yüzde 2.8 artacak..