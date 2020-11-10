  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı:
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı:

"Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı" -"Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı. Bayrak ve ezan Karabağ'da yeniden yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:48:23 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan, işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyetinin, nihayet düşmanı tarafından da kabul edildiğini, Ermenistan'ın işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye, teslim olmaya mecbur kaldığını belirtti.

Tarihin trajik bir sayfasının Azerbaycan için zaferle kapandığına dikkati çeken Şentop, bayrak ve ezanın, Karabağ'da yeniden yükseldiğini vurguladı.

Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutlayan Şentop, şehitleri rahmetle andı.

Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaraların sarılacağının, çocukların yeniden şarkılar söyleyeceğinin altını çizen Mustafa Şentop, "Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nahcivan sınırında Rusya'ya ait helikopter düşürüldü
Dünya

Nahcivan sınırında Rusya'ya ait helikopter düşürüldü

Rusya’ya ait bir helikopterin, Ermenistan’dan ateşlenen bir füze sonucu düştüğü duyuruldu.
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı! O isme teşekkür etti
Gündem

İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı! O isme teşekkür etti

Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi devam eden Gürpınar'dan önemli açıklamalar geldi...
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay