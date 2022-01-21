TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç’tan öğrencilerin karne
2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 18 milyon öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi. Karnesini alan öğrenciler tatilin başlamasıyla büyük sevinç yaşadı.
YENİ AKİT ANKARA
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da memleketi Bartın’da öğrencilerin karne heyecanına şahitlik etti. Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç, “Bartın’da geleceğimizin teminatı çocuklarımıza 1. yarıyıl karnelerini verdik. Hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Çok çalışarak tatili hak eden tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi.