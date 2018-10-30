Tasarrufun şifreleri

Bir evin en çok masrafı çarşı/pazar harcamalarıdır. Bu alışverişler sırasında insanın ihtiyacı olmadığı halde çeşitli yönlerden baştan çıkıp sepete attığı ekstralar oluyor. Öncelikle bunları kesmeli.

Market alışverişlerinde neredeyse harcamaların üçte biri abur cuburlara gider. Bu atıştırmalıklara gerçekten ihtiyacınız var mı? Kesmeyi veya azaltmayı düşünmeli.

Riskli yerlerden uzak durmalı, bir milyoncular, kırtasiyeler... gibi dükkanlarda ucuz diye ihtiyaç olmadığı halde alınan çok şey oluyor. Haftada 5 lirayı bu tip şeylere harcasanız, yılda 260 lira eder.

Buna karşılık evde bir ihtiyaç olduğunda önce bir milyonculara bakmakta fayda var. Mesela elbise fırçası, tahta kaşık.. gibi şeyler marketlere ve ilgili mağazalara nazaran daha ucuzdur.



Alınan sebze ve meyveleri, tüketilecek miktarda azar azar almak lazım. Hem taze yemek için hem de bozulup çöpe gitmemesi için.

Bazı hazır gıdalar insana pratik geliyor, ancak pek farkı yok. Mesela hazır kurabiye ve kek unları, hazır puding ve çorbalar. Bunların çoğu evde yapılabilecek şeyler. Mesela toz pudingi ele alalım. İçindeki malzemelerin (şeker, kakao,nişasta) aynı miktarda değerlerinin fiyatlarını karşılaştırsak daha pahalıya gelecektir. Üstüne paket parası da geliyor çünkü. İçindeki koruyucular da cabası. Bu tip alışverişlerinizde evde yapılabilir / yapılamaz şeklinde ayırmaya çalışın.

Stok yapmayın. Son tüketim tarihi yaklaşan ürünlere indirim uygulanır. Stok yaptığınızda bu tarihleri kaçırabilirsiniz.



Temizlik ürünlerinde çeşit azaltmasına gidin. Parkeler, fayanslar, mutfak, banyo, cam vs hepsi için ayrı deterjana gerek yok. Sabun tozu, sirke ve karbonat seçeneklerini kullanabilirsiniz. Parke deterjanlarının aslı arap sabunudur. Camları sirke ile silebilirsiniz, pırıl pırıl olur.

Alışverişe tok gidin, açken daha çok harcama yapılıyor.

Yine alışverişe çocuklarla gitmemekte fayda var. Çocuktur, nefsi çeker abur cubur ister!

Alışverişi ciddi ülke çapındaki ucuz marketlerden ve mağazalardan yapın.. Teröristler böyle işyerlerini boşuna mı yakıyor sanıyorsunuz. Halkın ayağına ucuz ve kaliteli tüketim maddesinin gitmesini "memnuniyet oluşturmasını" istemiyorlar. Yerel bazı kazıkçı esnaf da bu vandalları destekliyor.

Bu marketlerin bizim gazetede de yer alan ilanlarını takib etmenizde fayda var..