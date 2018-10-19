Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!

Fırsatçılar iğneden ipliğe her üründe kendini göstermeye devam ediyor. Sebze ve meyvede üretici-tüketici fiyatı arasındaki makas kapanmak bilmiyor.

Mersin'de tarlada 3.60 liraya alıcı bulan domates, İstanbul'daki marketlerde kilogramı 8.90 liraya boy gösteriyor. Bazı market zincirlerinde ise salkım domatesin kilosu 16,90 TL'ya kadar çıktı.



Sektör uzmanları, fiyat artışındaki sorumlunun aracılar ve marketlerin yüksek kâr marjlarının olduğunu söyledi. Yeni ürünün piyasaya çıkması ile fiyatların gerileyeceği öngörülüyor.

Ayrıca Yeni Hal Yasası'yla da üretici ile market arasındaki uçurumun kapanması bekleniyor.