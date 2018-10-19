THY-TR Çıkışlı % 10 İndirim
0553 313 94 23

Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!

Tarladan 3.60 liraya çıkan domates vatandaşın sofrasına 9 liraya geliyor. Sektör uzmanları, zamların aracılar ve marketlerden kaynaklandığını öne sürdü.

19 Ekim 2018 Cuma 06:02
Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!

Fırsatçılar iğneden ipliğe her üründe kendini göstermeye devam ediyor. Sebze ve meyvede üretici-tüketici fiyatı arasındaki makas kapanmak bilmiyor.

Mersin'de tarlada 3.60 liraya alıcı bulan domates, İstanbul'daki marketlerde kilogramı 8.90 liraya boy gösteriyor. Bazı market zincirlerinde ise salkım domatesin kilosu 16,90 TL'ya kadar çıktı.


Sektör uzmanları, fiyat artışındaki sorumlunun aracılar ve marketlerin yüksek kâr marjlarının olduğunu söyledi. Yeni ürünün piyasaya çıkması ile fiyatların gerileyeceği öngörülüyor.

 

Ayrıca Yeni Hal Yasası'yla da üretici ile market arasındaki uçurumun kapanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:02
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. EKONOMİ

YORUM YAZ

  • AHMETAHMET49 dk önce
    Üretici satış fiyatı ile market fiyatı arasındaki fiyat uçurumu 50 yıldır bu ülkede devam ediyor. Buna çözüm yok ve AK Parti de çözemedi. Devlet çaresiz. Ne yapsın ki. Serbest ekonomi sisteminde fiyat denetlenmez. Adam 3T.L den aldığı domatesi markette isterse 13, isterse 23 T.L den satar. Kim ne karışır ki.Kazık yemeye devam.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı var
  1. ABD'den yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı..
  2. 'Aydınlı cinci hoca' tutuklandı
  3. Şişli'de korku dolu anlar! 'Ürkütücü..
  4. Cemal Kaşıkçı'nın ailesinden basına..
  5. Enflasyon ile mücadeleye onlar da..
  6. 'Bizi öldürün ama oraya göndermeyin'
  7. Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi..
  8. Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe!
  9. O ilimize yapıyor! Türkiye'deki en..
  10. Meclis'e sunuldu! 76 milyarlık tasarruf
  11. Fenerbahçe'nin eski yıldızı tutuklandı
  12. Bitkisel ürünlerle ilgili flaş..
  13. Kare kare rüşvet... Bu fotoğraflar..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi…..
  15. Tarlada 3,60 lira, markette 16,90 lira!
  16. Gonzalo Higuain'den eski kulübüne sert..
  17. Hıncal Uluç'tan Milli Takım yorumu:..
  18. Fenerbahçe'ye golcü oyuncusu..
  19. Galatasaray'a dev stoper! Wilfried..
  20. Sultanbeyli Belediyespor'da Besim..
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

Günün Karikatürü

19 Ekim 2018
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor