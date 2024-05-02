Tarihin en büyük yenilenebilir enerji projesinde büyük hüsran! Milyar dolarlar boşa gitti

Enerji geçişi sürecinde olan insanlık, yenilenebilir ve sınırsız enerji kaynakları vaat eden pek çok girişimle karşılaşmakta. Ancak bu önerilerin hepsi başarılı olamıyor. Bütçe yetersizliği, işletme imkansızlıkları ya da ilgili taraflar arasındaki görüş ayrılıkları gibi nedenlerle bazı projeler yolda kalabiliyor. İşte bu sorunlar, büyük potansiyele sahip bir yenilenebilir enerji projesinin askıya alınmasına neden oldu.

Marakeş'in en büyük güneş enerjisi projesi olan ve bu yıl faaliyete geçmesi planlanan 800 MW kapasiteli Noor Midelt I güç santrali, henüz inşaatına başlanamadan gecikmeye uğradı. Enerji Bakanlığı ve şebeke operatörü ONEE, CSP teknolojisinin kullanımını reddetti ve bu durum projenin gecikmesine neden oldu.

MASEN, 2019'da Noor Midelt I projesini gerçeğe dönüştürmek için sözleşmeyi onayladı ve bu proje EDF Renouvelables liderliğindeki bir konsorsiyuma verildi. Ancak, MASEN ve Enerji Bakanlığı arasında enerji depolama yöntemlerinin tuzlu su yerine bataryalarla değiştirilmesi veya CSP'den PV teknolojisine geçilmesi gerektiği konusunda bir anlaşmazlık yaşandı.

Proje, teknolojik detaylar üzerinde MASEN ile geliştirme konsorsiyumu arasında süregelen tartışmalar nedeniyle gecikmeye devam ediyor. MASEN, pandemi nedeniyle projenin geciktiğini ve şu anda son geliştirme aşamasında olduğunu belirtse de, anlaşmazlık hakkında sorulara yanıt vermekten kaçındı.

EDF Renouvelables, Fas'ın projeyi fotovoltaik, güneş termal ve batarya depolama karışımıyla yeniden başlatma konusunda kararlı olduğunu ifade etti ve tüm ortakların taahhüdünü sürdürdüğünü belirtti.

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Enerji Bakanlığı, anlaşmazlık hakkında bir yorum yapmazken, teknoloji konusunda olabildiğince tarafsız kalmaya çalıştığını ve maliyet, sürdürülebilirlik ve güvenlik hedeflerine ulaşılması şartıyla bu tavrını sürdürdüğünü açıkladı.

İNŞAAT 30 AY SÜRECEK

Finansmanla ilgili olarak, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası, finansman şartlarının MASEN ile konsorsiyum anlaşmaya varmaya çalışırken geçerli kaldığını belirtti. Dünya Bankası, müzakereler tamamlandıktan sonra inşaatın 30 ay süreceğini ifade etti.

Fas'ın yenilenebilir enerji projesi, iç sorunlar nedeniyle zorluklar yaşamaktadır. MASEN, Noor Quarzazate'teki teknolojik sorunların, projenin teknolojisini değiştirme isteğinin nedeni olduğunu belirtti. Noor Ouarzazate, işletme maliyetleri ve bakım sorunları nedeniyle daha çok sorun teşkil etmekteydi.

Fas'ın yenilenebilir enerji projesi, bir anlaşmaya varılması halinde devam edebilir. Bu süreçte, Kuzey Afrika'daki bu egemen ülke, bulut deneyi gibi diğer öneriler üzerinde çalışmaya devam ediyor.