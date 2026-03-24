Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı trafiğe kapatması, küresel petrol piyasalarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, stratejik bir hamleyle ihracat rotalarını değiştirerek piyasa istikrarını koruma kararı aldı.

YENBU LİMANI ANA ÜS HALİNE GELDİ

Aramco’dan yapılan açıklamada, sevkiyat planlarının bölgedeki yeni askeri ve siyasi koşullara göre güncellendiği belirtildi. Şirket, alternatif rotaların devreye alınmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara yanıt olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir. Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir."

5 GÜNDE REKOR SEVKİYAT

Hürmüz’ün devre dışı kalmasıyla birlikte Yenbu Limanı, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında can damarı pozisyonuna yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Yenbu üzerinden yapılan ham petrol ihracatı son 5 günde günlük ortalama 3,66 milyon varil seviyesine ulaşarak rekor kırdı.