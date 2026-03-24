  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terör devleti İsrail'den büyük kalleşlik Trump'tan İran ile anlaşma açıklaması Sen misin Netanyahu’yu tutuklatan? Hayatını zehir ettiler Avrupa Birliği'nde ‘ajan dışişleri bakanı’ skandalı: AB’nin tüm kararlarını Ruslara sızdırıyormuş! Kovboy köşeye sıkıştı! Siyonist müttefikine "dur" ihtarını çekti! Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru! İstanbul'da tarihi anlar..! Kapalıçarşı’da kuyruklar oluştu, Kuyumcukent'te gram altın tükendi Trump'ın uyanık taktiği sökmedi! Körfez'de köşeye sıkışınca barış masasına sarıldı! İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar! Moskova'dan katil ittifakına sert uyarı! Nükleer tesisleri hedef almak savaş suçudur!
Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle
Dünya

Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Suudi petrol devi duyurdu! Hürmüz'deki krizin ardından kritik hamle

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Saudi Aramco, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından sevkiyat rotalarını revize ettiğini açıkladı. Enerji arzında kesinti yaşanmaması için Kızıldeniz'deki Yenbu Limanı'nı ana çıkış noktası olarak belirleyen şirket, alternatif rotalar üzerinden güvenli sevkiyatın sürdüğünü bildirdi.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı trafiğe kapatması, küresel petrol piyasalarında alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, stratejik bir hamleyle ihracat rotalarını değiştirerek piyasa istikrarını koruma kararı aldı.

YENBU LİMANI ANA ÜS HALİNE GELDİ

Aramco’dan yapılan açıklamada, sevkiyat planlarının bölgedeki yeni askeri ve siyasi koşullara göre güncellendiği belirtildi. Şirket, alternatif rotaların devreye alınmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Saudi Aramco, değişen bölgesel koşullara yanıt olarak Yenbu Limanı üzerinden alternatif ihracat rotalarıyla güvenilir enerji arzını sürdürmektedir. Ekiplerimiz, müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışarak sevkiyatları güvenli ve verimli şekilde en üst düzeye çıkarmaya devam etmektedir. Sevkiyat planları yeni koşullara uygun şekilde güncellenmekte ve müşteriler düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Bu süreçte önceliğimiz, piyasa istikrarını desteklerken güvenli ve kesintisiz operasyonları sürdürmektir."

5 GÜNDE REKOR SEVKİYAT

Hürmüz’ün devre dışı kalmasıyla birlikte Yenbu Limanı, Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatında can damarı pozisyonuna yükseldi. Edinilen bilgilere göre, Yenbu üzerinden yapılan ham petrol ihracatı son 5 günde günlük ortalama 3,66 milyon varil seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar
Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar

Dünya

Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu
Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu

Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş
Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Gündem

Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş

Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı
Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Dünya

Küresel haydut Trump’ın yaptırım duvarı çatladı: Çin, İran petrolü için düğmeye bastı

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Dünya

Trump geri vites yaptı! Altın fırladı, petrol çakıldı

Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik
Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik

Dünya

Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23